Tg News – 17/8/2023

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Caro affitti, Milano e Bologna le più care - Friuli, due finanzieri muoiono durante una scalata - Cuneo, uccide a coltellate il padre e l'amico - ThyssenKrupp, l'Ad inizia a scontare la pena in carcere in Germania - Arabia Saudita, conferma condanna per hostess italiana - Ucraina, dalla guerra danni all'ambiente per 52 miliardi - Chiese sempre più vuote, fedeli al minimo storico - Benzina, prezzi in continuo aumento - Previsioni 3B Meteo 18 Agosto