Tg News – 17/5/2023

In questa edizione:

- Disastro in Emilia Romagna, tra morti, dispersi ed evacuati

- Meloni, “Pronti a fare subito un Cdm per l’Emilia Romagna”

- Tre anni in appello a Sarkozy, uno da scontare ai domiciliari

- Kiev, le forze russe combattono nel Donetsk

- Napoli, 12enne pestato dal branco, video sui social

- Mattarella: “Omofobia, piaga sociale insopportabile”

- Gli appelli dei sindaci alluvionati via social

- Previsioni 3B Meteo 18 Maggio

gsl