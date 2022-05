Tg News – 17/5/2022

In questa edizione: - Ue, crescita Pil italiano rivista al ribasso per 2022 e 2023 - Scuola, sciopero nazionale per il 30 maggio, previsti disagi - Mutui, Bankitalia: "Dopo anni di stop, tornano a crescere tassi d'interesse" - Mascherine a Scuola, Sasso (Lega) "Troppo caldo per tenerle" gtr/