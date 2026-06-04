Tg News – 4/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Libano, Hezbollah dice no al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti - Iran, Khamenei rivendica “un colpo decisivo” a Usa e Israele - Caso Minetti, Mattarella “Nessun motivo per rivalutare la grazia” - Archiviate le accuse a Berlusconi e Dell’Utri sulle stragi del 1993 - Camera, via libera al ritorno al nucleare - Ue, Pina Picierno lascia il Pd e passa con Renew Europe - Giorgetti “Nessuna misura in Cdm sulle accise” - Abruzzo, Formez e Regione insieme per rafforzare la rete di welfare territoriale - Previsioni 3B Meteo 5 Giugno /gtr