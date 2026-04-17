Tg News – 17/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vertice dei Volenterosi a Parigi con premier Meloni - Trump: “La Nato stia alla larga dallo Stretto, sono inutili” - Libano in festa per la tregua, accordo con Israele - Caro carburanti, da Trasportounito cinque giorni di fermo - Piano Ue contro caro energia, smart working e sconto sui mezzi - Papa Leone: “L’umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono” - A Napoli caccia agli autori della rapina in banca - Stretto di Hormuz, Macron chiede riapertura immediata, ok da Iran - Previsioni 3B Meteo 18 Aprile azn