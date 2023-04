Tg News – 17/4/2023

In questa edizione: - Mosca condanna a 25 anni il dissidente Kara Murza - Bolzano, 56enne trovata morta dentro sacco a pelo - Berlusconi lascia la terapia intensiva - Due tonnellate di cocaina in mare - Istat, inflazione a Marzo al 7,6% - Bonus trasporti, da oggi al via le domande - Mattarella in Polonia, tensione con l’Ue sul grano - Previsioni 3B Meteo per 18 Aprile /gtr