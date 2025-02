Tg News – 17/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Altro attacco di Mosca a Mattarella - Europa, a Parigi vertice su Ucraina “ristretto” - Media, Israele rimarrà in Libano in “cinque punti strategici” - Papa Francesco, quadro clinico complesso, cambiata terapia - A Palermo muore anziano aggredito da due cani - Pedopornografia on line, 7 arresti - Etna come Roccaraso, preso d’assalto per vedere neve e lava - Meloni “Governo determinato ad andare avanti su protocollo Albania” - Previsioni 3B Meteo 18 Febbraio /gtr