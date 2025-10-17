Home Video News Cronaca Tg News – 17/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage Castel D’Azzano, i funerali di Stato dei tre carabinieri - Bomba contro auto di Sigfrido Ranucci e figlia - Garlasco, Riesame Brescia annulla sequestri a ex pm Venditti - A Roma crolla controsoffitto di una scuola, nessun ferito - Re Carlo pregherà con il Papa in Vaticano il 23 Ottobre - Mattarella, “Salari reali bassi ma robusti premi ai dirigenti” - Istat, cresce l’economia sommersa e illegale - Meloni "Manovra da 18,7 miliardi, seria ed equilibrata" - Previsioni 3BMeteo 18 Ottobre azn