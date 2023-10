Tg News – 17/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La polizia uccide l’attentatore di Bruxelles, era al bar - Terrorismo, a Milano arrestati 2 affiliati all’Isis - A Gaza raid nella notte, oltre 50 vittime - Biden domani vola in Israele, Putin arrivato in Cina - Camorra, duro colpo al clan Di Lauro, 27 arresti - Scommesse, per Fagioli arriva la squalifica - Alleanza tra pubblico e privato per la legalità sul territorio - Previsioni 3B Meteo 18 Ottobre mrv