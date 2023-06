Tg News – 16/6/2023

In questa edizione: - Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli - La strage di bambini nel naufragio a Pylos - Giustizia, via il reato di abuso d’ufficio, stretta su intercettazioni - Forza Italia si riorganizza, verso Tajani reggente - A Bologna i funerali di Flavia Franzoni, moglie di Prodi - Incidente a Roma, indagato youtuber 20enne alla guida sotto sostanze - In Lombardia un nuovo progetto per innovare il settore culturale - Previsioni 3B Meteo 17 Giugno gsl