Tg News – 16/5/2023

In questa edizione: - Elezioni primo turno, 4-2 per il centrodestra - Allerta meteo in Emilia e nelle Marche - Forti esplosioni a Kiev, abbattuti 18 missili russi - Sequestrate 3 tonnellate di cocaina a Gioia Tauro - Inflazione in calo ad Aprile, pesa rincaro energia - Bollette, i rincari fanno aumentare le truffe, 4 milioni le vittime - Al via i lavori per il passante Alta Velocità ferroviaria di Firenze - Previsioni 3B Meteo per 17 Maggio /gtr