Tg News – 16/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attacchi incrociati tra Israele e Iran - No di Londra e Berlino agli Usa su Hormuz - Commissario Ue sull’Energia: la crisi può aggravarsi - La Russa vedrà la famiglia nel bosco il 25 Marzo - Tram deragliato a Milano, conducente non risponde ai Pm - Crans-Montana, Achille Lauro al Niguarda incontra i feriti - Bankitalia, sale il debito pubblico a 3112,3 miliardi - Aeroporto Palermo, per il 2026 l'obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri - Previsioni 3B Meteo 17 Marzo azn