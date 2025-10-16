Home Video News Cronaca Tg News – 16/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Manovra, Tajani: “La tassa sugli extraprofitti da Urss non ci sarà” - Stop all’aumento dell’età pensionabile solo per i lavori usuranti - Papa Leone: L’uso della fame come arma di guerra è un crimine - Istat, in aumento chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni - Gaza, gli Usa premono per la fase 2 dell’accordo - Femminicidio Milano, Soncin non risponde al Gip - Evacuato liceo a Pescara, scatta protocollo per maxi-emergenze - Fondazione Magna Grecia, all'Onu Rapporto sulle mafie nell'era digitale - Previsioni 3BMeteo 17 Ottobre azn