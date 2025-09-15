Tg News – 15/9/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con noi” - M.O: “Ostaggi spostati in superficie per contrastare Idf” - 15enne promessa del pattinaggio investita e uccisa da camion - Studente suicida a Latina, la rabbia dei genitori - A Reggio Emilia 41enne fermato con taser, muore in ospedale - Omicidio Pierina Paganelli, processo rinviato al 20 Ottobre - Tik Tok, Usa e Cina trovano l’intesa - A Mattarella il premio Burgio: “I diritti dei bambini sono a rischio” - Previsioni 3B Meteo 16 Settembre gsl