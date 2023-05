Tg News – 15/5/2023

In questa edizione: - Sunak assicura missili e droni per Zelensky - Ue, via libera a Di Maio inviato nel Golfo Persico - Turchia al ballottaggio, Erdogan davanti - Strage Torremaggiore, l’ultimo saluto a Jessica - Salerno, due incidenti sulla A30, due morti e due feriti - Mattarella, “Prevenire il malcostume interno alla magistratura”. - Focus: Gentiloni, “L’Italia cresce più che gli altri Paesi europei” - Previsioni 3B Meteo per 16 Maggio mrv