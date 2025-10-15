Home Video News Cronaca Tg News – 15/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pamela uccisa con 24 coltellate, altro femminicidio a Milano - Palazzo Chigi, strategia per emergenze e ricostruzione Gaza - Da Hamas altre 4 salme, il valico di Rafah non verrà aperto oggi - Cardinale Parolin: “Ad Auschwitz non si va in gita ma per fare memoria” - Ucraina, da Londra stretta sul petrolio russo - Venerdì a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri - A Biella caporalato in appalti pubblici, 5 indagati - Nasce Medov Group, il nuovo brand della famiglia Schenone - Previsioni 3BMeteo 16 Ottobre gsl