Tg News – 15/02/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caserta, uccide fratello dopo lite, arrestato 19enne - Protesta dei trattori, oggi manifestazione a Roma - Bruxelles taglia stime di crescita dell’Italia - Risale il prezzo della benzina, al servito 2 euro al litro - Nordio: un Pm non potrà più disporre sequestro cellulare - Corte d’Appello dice sì a genitore 1 e 2 su carta identità - La storia di Leonardo in mostra al Mimit per “Identitalia” - Previsioni 3B Meteo 16 Febbraio mrv