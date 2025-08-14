Home Video News Cronaca Tg News – 14/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin rompe il silenzio alla vigilia del vertice con Trump in Alaska - Hamas pronta a ritiro combattenti se Israele ferma attacchi - Travolta e uccisa a Milano, 3 minori allontanati da famiglie - A Bolzano 2 neonati muoiono in ospedale per infezione - Tabaccaia trovata morta in vasca da bagno a Bruzzano (MI) - Incidente sul Monte Rosa, morti due alpinisti italiani - Crollo Ponte Morandi 7 anni dopo, il ricordo di Mattarella - 31 bambini arrivati in Italia da Gaza, 6 in Lombardia - Previsioni 3B Meteo 15 Agosto /gtr