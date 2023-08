Tg News – 14/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nubifragio in Val di Susa, Bardonecchia nel fango - Catania, aeroporto chiuso per eruzione dell’Etna - Parma, rogo in casa di riposo, 1 vittima e 11 intossicati - Fermato con il taser mentre corre nudo, muore - Meloni: “Sulle banche ho deciso io” - Il caro vita frena l’esodo del Ferragosto - Ponte Morandi, Genova ricorda 5 anni dopo - Previsioni 3B Meteo 15 Agosto /gtr