Tg News – 14/6/2023

In questa edizione: - Piazza Duomo blindata per i funerali di Stato di Berlusconi - Il giorno del lutto nazionale divide la politica - Berlusconi, Meloni: “Se ne va da protagonista” - Il ricordo in Europarlamento di Flavio Martusciello - La morte di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi - Bimba scomparsa a Firenze, spunta super testimone - Due bambini annegano in piscina, a Verona e nel Torinese - Trump: “Biden è corrotto, io rispetto la legge” - Previsioni 3B Meteo 15 Giugno gsl