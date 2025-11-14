Tg News – 14/11/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stoccolma, bus si schianta contro pensilina, ci sono vittime - Inferno russo su Kiev, nella notte 430 droni e 18 missili - Usa-Paesi Arabi chiedono adozione rapida bozza Onu su Gaza - Manovra, pioggia di emendamenti, 1600 dalla maggioranza - Giovane morto dopo volo da balcone a Roma, arrestato coinquilino - Morto a 10 anni per scoppio granata, condannato nonno - Il 41,8% degli adolescenti in difficoltà ha chiesto aiuto all’IA - Ucraina, Tajani “Pronto nuovo pacchetto di materiale militare” - Previsioni 3B Meteo 15 Novembre azn