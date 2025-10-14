Home Video News Cronaca Tg News – 14/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Francia, Lecornu “Riforma delle pensioni sospesa fino alle Presidenziali” - Esplosione durante uno sgombero, muoiono 3 carabinieri nel Veronese - Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all’avvocato Lovati - Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello - Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per ex Ad di Autostrade - Papa Leone al Quirinale da Mattarella - Istat, in povertà assoluta 5,7 milioni di persone - Isole minori, a Lipari gli Stati generali. Focus sulle criticità - Previsioni 3B Meteo 15 Ottobre /gtr