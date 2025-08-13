Tg News – 13/8/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Lampedusa affondano 2 barche di migranti, almeno 20 vittime - Uccide la ex moglie a coltellate a La Spezia e si costituisce - Videochiamata fra Trump, Zelensky e leader Ue - In Italia in serata 31 bambini da Gaza - Botulino, Iss: quasi 1300 casi dal 2001 ad oggi, alta incidenza al Sud - Ponte di Ferragosto, oltre 12 milioni di spostamenti - Caldo, bollino rosso in 16 città, tra cui Milano e Roma - Nubifragio Lampedusa, Croce Rossa: “In hotspot 56 superstiti accolti” - Previsioni 3B Meteo 14 Agosto /gtr