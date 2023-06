Tg News – 13/6/2023

In questa edizione: - Berlusconi, ultimo saluto ad Arcore per amici e familiari - Mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo a Milano - Sulla torre di Mediaset "Grazie Silvio" e "Ciao papà" - Convocato l'ufficio di presidenza di Forza Italia - Putin: Berlusconi vero amico, ammiravo la sua saggezza - Istat, nel primo trimestre mezzo milione di occupati in più - Bari, padre e figlio cadono in cisterna, morti asfissiati - L'addio a Francesco Nuti, aveva 68 anni - Previsioni 3B Meteo 14 Giugno