Tg News – 13/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rilasciati 20 ostaggi israeliani, applausi per Trump alla Knesset - Gaza, Meloni: “Ostaggi liberati, è una giornata storica” - Zelensky: ”La pace in Medioriente genera speranza in Ucraina” - Regionali Toscana, si riconferma Giani, staccato Tomasi - Maggioranza, punto sulla manovra, resta il nodo banche - Treviso, crisi respiratoria dopo parto in casa, neonata muore - Esplode bombola di Gpl, colonna di fumo nero su Roma - Trump: "Questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente" - Previsioni 3BMeteo 14 Ottobre azn