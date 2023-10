Tg News – 13/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele: “Evacuare Gaza City entro 24 ore”, ma Hamas blocca - Francia: uccide insegnante in un liceo gridando “Allah Akbar” - Migranti, si schianta in Germania furgone trafficanti, 7 morti - Como, accoltella fidanzata alla gola - Strage del bus di Mestre, l’autista aveva il cuore sano - Maxi sequestro di cannabis nella piana di Gioia Tauro - Caso scommesse, il calcio trema dopo le dichiarazioni di Corona - In primo piano: Tajani in Israele: “Hamas come Isis e SS” - Previsioni 3B Meteo 14 Ottobre /gtr