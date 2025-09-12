Home Video News Cronaca Tg News – 12/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fermato il presunto killer di Kirk, un 22enne dello Utah - Fonti Nato: ipotesi no fly zone tra Polonia e Ucraina - 50 palestinesi uccisi a Gaza in attacchi israeliani - Muore 18enne inseguito dalla polizia, schianto contro palo - Fungo killer, allerta negli ospedali europei - Via libera del Cdm alla riforma dei commercialisti - Disoccupazione stabile al 6,3%, crescita nel Mezzogiorno - Tajani “Non ci sono requisiti per riconoscere stato Palestina” - Previsioni 3B Meteo 13 Settembre azn