ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Delitto Garlasco, Pm: “Dna Ignoto 3 arriva da contaminazione” - Donna travolta e uccisa a Milano, trovati 4 minori in campo rom - Trovato corpo bimbo 6 anni scomparso in mare - Ucraina, avanzata russa nel Donetsk, civili in fuga - Gaza, Israele insiste: “No malnutrizione diffusa nella Striscia” - Turismo, Meloni: “Da opposizioni solo falsità” - Acque inquinate, 34% campioni mare e laghi italiani fuorilegge - Arma Carabinieri ricorda Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana - Previsioni 3B Meteo 13 Agosto azn