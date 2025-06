Tg News – 12/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In India precipita aereo con 242 persone a bordo - Carabiniere ucciso nel Brindisino, morto un rapinatore - L’Iran lancia esercitazioni militari - Denisa, trovati resti umani durante scavi - Nuova pista su Garlasco, si ipotizzano due assassini - Mattarella: proteggere infanzia e istruzione - Allerta caldo, Sabato bollino rosso in sei città - Gaza, Tajani "Continueremo ad accogliere bambini feriti" - Previsioni 3B Meteo 13 Giugno gsl