Tg News – 12/6/2023

In questa edizione: - La morte di Berlusconi, funerali di Stato Mercoledì in Duomo a Milano - Le reazioni politiche alla scomparsa di Berlusconi - Il saluto dei suoi allenatori del Milan e del Monza - La notizia di Berlusconi fa il giro del mondo - La premier Giorgia Meloni ricorda Silvio Berlusconi - Unicef Italia, in cinque anni 74 ragazzi morti in incidenti sul lavoro - Notte di terrore a Napoli, giovane investe in auto 7 ragazzi - 4 arresti a Pescara per appalti, droga e fondi PNRR - Previsioni 3B Meteo per il 13 Giugno mrv