Home Video News esteri Cina, ex campionessa 80enne porta il ‘ping-pong workout’ nei vicoli di Shanghai
Cina, ex campionessa 80enne porta il ‘ping-pong workout’ nei vicoli di Shanghai
Niente tavolo? Nessun problema. L'ottantenne Zheng Minzhi, ex campionessa del mondo, sta portando il "ping-pong workout" negli stretti vicoli di Shanghai. L'iniziativa risolve il problema degli spazi ridotti, aiutando i principianti a padroneggiare il gioco di gambe attraverso un ritmo simile a quello della danza. Non è mai troppo tardi per trovare il proprio ritmo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/gtr (Fonte video: Xinhua)