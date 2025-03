Tg News – 12/3/2025

ROMA (ITALPRESS)- In questa edizione: - Da Parlamento Europeo sì al sostegno al piano per il riarmo - Il Cremlino frena sulla tregua con l’Ucraina - Perizia Ramy: “Inseguimento carabinieri fu corretto” - Delitto Garlasco, nuove analisi anche su impronte digitali e scarpe - Cade una palma a Genova, muore una donna - Pordenone capitale della cultura 2027 - Università, La Sapienza ancora prima per studi classici - Umbria a tutta velocità con il Piano Banda Ultra Larga di Open Fiber - Previsioni 3B Meteo per 13 Marzo mrv