Tg News – 12/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele: “A Gaza niente luce e acqua fino a rilascio ostaggi” - Metsola: “Nessuna giustificazione per Hamas” - C’è un terzo italiano disperso, probabile ostaggio - Primi tre indagati per la strage del cavalcavia di Mestre - Scoperta rete pedopornografica in tutta Italia, 24 indagati - A Firenze aggrediscono 91enne in strada e nessuno interviene - Il turismo in Italia torna ai livelli 2019 - L’Italpress festeggia a New York il traguardo dei 35 anni - Previsioni 3B Meteo 13 Ottobre gsl