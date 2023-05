Tg News – 11/5/2023

In questa edizione: - Milano, grossa esplosione in centro - Universitari e caro affitti, la protesta si allarga - Lamberto Giannini nuovo Prefetto di Roma - Sparatoria in fabbrica Mercedes in Germania, 2 morti - Finlandia, crolla ponte pedonale, 27 feriti - Ucraina, bombe a grappolo russe su regione Zaporizhia - Violenze sessuali e sicurezza, vertice a Milano con Piantedosi - Previsioni 3B Meteo per 12 Maggio mrv