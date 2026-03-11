Home Video News Cronaca Tg News – 11/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, cargo colpiti nello stretto di Hormuz - Iran, Meloni “Non entreremo in guerra, tassa per chi specula” - Papa Leone XIV “Bimbi vittime innocenti, preghiamo per la pace” - Von Der Leyen “10 giorni di guerra costati all’Ue 3 miliardi per energia” - Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e gioielli di lusso - Messina, donna uccisa a coltellate, fermato ex compagno - Principio di incendio su un tram a Milano, paura ma nessun ferito - Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale - Previsioni 3B Meteo 12 Marzo mrv