Tg News – 11/3/2025

ROMA (ITALPRESS)- In questa edizione: - Delitto Garlasco, indagato l’amico del fratello di Chiara Poggi - Kiev, attacco con 337 droni in territorio russo - Migranti, l’Ue lancia nuovo sistema di rimpatri - Trump minaccia il Canada con i dazi - Pakistan, separatisti sequestrano treno e fanno strage - Anziana trovata morta in casa a Milano, arrestato il figlio - Truffe al SSN, 70 misure cautelari dei Nas tra Napoli e Salerno - Von Der Leyen cita De Gasperi: “C’è bisogno di una difesa comune” - Previsioni 3B Meteo 12 Marzo mrv