ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Droni russi in Polonia, Varsavia invoca art. 4 della Nato - Attacco israeliano nello Yemen, colpita la capitale San’a’ - Ue, Von Der Leyen: “Sospendere parte di intesa con Israele” - Francia nel caos, 295 arresti, scontri alla Gare du Nord - Vibo Valentia, morto bimbo di 3 anni schiacciato al parco - Maltempo al Centro-Nord, alluvione e frana all’isola d’Elba - Covid, studio conferma efficacia vaccino Pfizer aggiornato - Webuild, inaugurata in Etiopia la più grande diga d'Africa - Previsioni 3B Meteo 11 Settembre