Carburanti, rincari pesano 1,1 miliardi in più al mese

Il caro carburanti rischia di costare agli italiani oltre 13,6 miliardi di euro nel 2026, con un aggravio di circa 1,1 miliardi al mese rispetto all’anno precedente, a parità di consumi. È la stima dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Nell’ultima settimana il self service ha raggiunto circa 2 euro al litro per la benzina e 2,10 euro per il diesel. Rispetto al periodo precedente l’inizio del conflitto nel Golfo Persico, gli aumenti sono rispettivamente del 19,3% e del 21,5%. Secondo la Cgia, l’aggravio complessivo nazionale rispetto al 2025 sarà quindi pari al 20,4%. Le conseguenze non saranno però uniformi sul territorio. Gli incrementi percentuali più elevati sono previsti in Basilicata, con un +21,6% e un impatto stimato in 9,8 milioni di euro al mese. Seguono Campania e Puglia, entrambe al +21,3%, con rincari mensili rispettivamente di circa 89 e 70 milioni di euro. Una dinamica che rischia di pesare soprattutto sulle famiglie e sulle imprese del Mezzogiorno, dove l’aumento dei costi di mobilità e trasporto potrebbe avere ricadute particolarmente significative. gsl