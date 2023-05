Tg News – 10/5/2023

In questa edizione: - Migranti, nuovo attacco dalla Francia al governo Meloni - Cala la produzione industriale a Marzo, -3,2% sul 2022 - Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna - Palermo, uccide 31enne per affitti arretrati - Genova, tir investe due pedoni sulle strisce, donna muore - Troppi rifiuti sulle spiagge italiane: 961 ogni 100 metri - Arriva anche in Umbria il progetto "Energia in periferia" - Previsioni 3B Meteo per 11 Maggio gtr