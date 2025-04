Tg News – 10/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Anche Ue sospende per 90 giorni dazi contro Usa, borse volano - Santo Domingo, 2 vittime italiane nel crollo discoteca - Mattarella: “Grati alla Polizia per la tutela della legalità” - Sicurezza, nel 2024 crollano sbarchi migranti su coste italiane - Re Carlo e Camilla accolti da applausi e inni nazionali a Ravenna - Papa Francesco a sorpresa nella Basilica di San Pietro - Prada acquista Versace da Capri Holding per 1,25 miliardi - Dazi, Rocca negli Usa: “Pausa è occasione per riflettere” - Previsioni 3B Meteo 11 Aprile gsl