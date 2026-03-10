Home Video News Cronaca Tg News – 10/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran minaccia Trump, oltre 1300 morti da inizio guerra - Ministri Energia G7: “Via libera a rilascio riserve petrolio” - Caro carburanti, accise mobili fuori da Consiglio dei Ministri - Famiglia del bosco, padre Nathan “Voglio che i bimbi tornino a casa” - Niscemi, geologi: “Impossibile stabilizzare versante della frana” - Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione - Paralimpiadi, ottava medaglia Italia, oro Bertagnolli - Mattaerlla “C’è una nuova pretesa di agire al di fuori delle regole degli Stati” - Previsioni 3B Meteo 11 Marzo mrv