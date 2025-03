Tg News – 10/3/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: - Petroliera a fuoco nel mare del Nord dopo collisione con cargo - Mosca espelle due diplomatici Gb per spionaggio - Ucraina, Starmer convoca per Sabato nuova riunione - Bozza migranti, ordine rimpatri Ue comune per i 27 - Il Papa ha ripreso le terapie, segue in video esercizi spirituali - Svolta nel delitto di Valbrembo, confessa uno dei due fermati - Morto a 60 anni Giovanni Paoli, figlio del cantautore Gino - Sisma 2016, cambio di passo per la ricostruzione - Previsioni 3B Meteo 11 Marzo gsl