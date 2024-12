Tg News – 10/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Calenzano, ritrovati morti tutti i dispersi - Incidenti lavoro, scontro su A1 nel Frusinate, muore operaio - Maltrattamenti e lesioni alla ex, Caffo condannato a 4 anni - Naufragio Cutro, condannati 3 presunti scafisti - Mangione incriminato per l’omicidio del Ceo - Macron vuole nominare il premier in 48 ore - Ridotto a 4 ore lo sciopero dei trasporti di Venerdì - Previsioni 3B Meteo 11 Dicembre /gtr