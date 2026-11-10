Home Video News Cronaca Tg News – 10/11/2026
Tg News – 10/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione - Decreto Bollette, Pichetto: risparmi del 4-5% per famiglie e imprese - Manovra 2027, l'INPS: rivalutazione delle pensioni più alte entro marzo - Ex Ilva, confronto sulla cassa integrazione per oltre 8.600 lavoratori - Papa Leone XIV in Argentina, messa a Córdoba dopo il bagno di folla a Buenos Aires - G7 a Parigi, Ucraina e guerra ibrida al centro del vertice - Aiuti militari a Kiev, Tajani conferma il sostegno italiano - Attacchi hacker, vertice al Viminale per rafforzare la sicurezza informatica - Rapporto Svimez 2026, il Sud cresce ma rischia di rallentare - La prima allieva pilota cieca in Italia visita la torre di controllo di Fiumicino - Previsioni 3B Meteo per l'11 novembre /gtr