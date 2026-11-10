Tg Sport – 10/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Inter lavora ai rinnovi di Calhanoglu, Carlos Augusto e Thuram - Serie A: esonerato Aquilani dal Sassuolo, è il sesto cambio in panchina - Mancini carica gli azzurri verso le sfide con Francia e Belgio - Under 21: Baldini esalta il gruppo di Tirrenia prima delle amichevoli - Wenger riflette sulla candidatura alla presidenza della FIFA - Formula 1: Antonelli torna in Italia da campione del mondo - Sinner rassicura da Milano sul rientro in campo dopo l'infortunio al ginocchio azn