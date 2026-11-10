Clima, Pecoraro Scanio “Per la Cop31 è concreto il rischio di un flop”

ROMA (ITALPRESS) - «C’è il rischio concreto che la conferenza mondiale sul clima di Antalya che si è aperta ieri si concluda senza risultati significativi. Nonostante la partecipazione di oltre 200 delegazioni, preoccupano l’assenza di alcuni dei principali responsabili delle emissioni globali e la mancanza di progressi concreti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e tagliare le emissioni climalteranti, a partire da CO2 e metano». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, già ministro dell’Ambiente e promotore della Rete EcoDigital. «È paradossale - prosegue - che mentre la crisi climatica si aggrava si perda centralità politica su un’emergenza che riguarda il futuro dell’umanità. Gli incendi devastanti in Indonesia, gli eventi climatici estremi e l’innalzamento del livello dei mari, che minaccia persino l’esistenza di alcuni Stati insulari, impongono risposte immediate. Non possiamo continuare ad assistere a negazionismi, indifferenza e inerzia». sat/gsl