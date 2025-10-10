Tg News – 10/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Netanyahu: “Se il piano non sarà raggiunto ci sarà la guerra” - Mattarella: “Basta spoliazione dei territori in Cisgiordania” - Massiccio attacco russo su Kiev, colpiti siti energetici - Crisi governo in Francia, Macron convoca leader partiti - Nobel a Machado, Casa Bianca: “Si antepone politica a pace” - Morta donna che denunciò ritardi negli esami istologici - Sequestrano e violentano escort, arrestati a Brescia - Lombardia a Expo Osaka, firmato accordo per gli scambi commerciali - Previsioni 3B Meteo 11 Ottobre azn