Tg News – 10/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele pronto a invasione via terra a Gaza, trovati 1500 corpi di miliziani - Rientrati 200 italiani su voli militari, una coppia forse in ostaggio - Taxi, oggi sciopero nazionale e disagi in molte città - Droga, maxioperazione a Roma, arresti e perquisizioni a Tor Bella Monaca - Foggia, abusi su nipotine, arrestato nonno 70enne - Fmi taglia le stime del pil italiano: solo +0,7% nel 2023 e 2024 - Amazon, arriva la festa delle Offerte Prime - Previsioni 3B Meteo 11 Ottobre gsl