ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Sisma devastante in Afghanistan, centinaia di morti - Interferenze russe su Gps aereo Von Der Leyen - 17 persone uccise in raid israeliani su Gaza - A Milano 18enne trascinata nel bosco e violentata - A Modena grave bimbo ustionato con acqua bollente - Aiuti alle famiglie, al via nuova social card - Istat, disoccupazione di Luglio al 6% - Trasporti, arriva il primo sciopero dopo le ferie - Previsioni 3B Meteo 2 Settembre gsl