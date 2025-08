Tg News – 1/8/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crosetto “Anche l’Italia a Gaza dal 9 Agosto con lancio aiuti” - Migranti, vertice Meloni-Erdogan-Dbeibah: “Lotta ai trafficanti” - Dazi, regge l’accordo tra Usa e Ue - Ucraina, Putin “Disponibili a pace ma a condizioni del 2024” - Giubileo dei Giovani, in migliaia si confessano al Circo Massimo - Bologna, furto di gioielli da un milione ad anziana - Esodo estivo, Anas: Sabato primo bollino nero per traffico - Tanzilli (FS) “Sosteniamo candidatura Unesco della cucina italiana” - Previsioni 3B Meteo 2 Agosto gsl